Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Bücherbox zerstört - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Sein Unwesen getrieben hat eine bislang unbekannte Täterschaft bereits am vergangenen Wochenende an einem Pavillon in der Schliechtstraße in Lenzkirch. Dabei wurden Holzbänke verstellt, Hocker umgeworfen und eine von einem gemeinnützigen Verein zur Verfügung gestellte Bücherbox nebst Inhalt zerstört. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell