Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer

Lüdenscheid (ots)

Am Montag brannten erneut Altpapiercontainer im Stadtgebiet in Lüdenscheid. Gegen 06:05 Uhr brannte zunächst ein Container im Beriech Honseler Straße/Reinerzer Ring. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Gegen 12:30 Uhr brannte dann an einem Wohnhaus an der Augustastraße ein Papiermülleimer. In der Folge breitete sich das Feuer auf danebenstehende Mülltonnen aus. Zudem wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden liegt im untersten fünfstelligen Bereich. Aufgrund des Gebäudeschadens ermittelt die Polizei wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Weiterführende Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

