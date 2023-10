POL-MK: Roter Lamborghini gestohlen

Iserlohn (ots) - Bezugsmeldung zu: Dementer Senior vermisst - 16.10.2023, 20:59 Uhr (gelöscht) Ein Polizeihubschrauber hat den seit gestern Abend vermissten Senior am heutigen frühen Morgen, gegen kurz vor 5 Uhr, auf einem Waldweg nahe der Oeger Straße entdeckt. Polizisten am Boden trafen den Mann in der Folge an. Dem Senior geht es den Umständen entsprechend gut. Aufgrund einer möglichen Unterkühlung wurde er mit ...

