POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsrowdy gefährdet mehrere Personen; Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

Zu gleich mehreren Gefährdungen im Straßenverkehr ist es am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 28 bei Horb am Neckar gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines schwarzen Audi Coupes mir Horber Zulassung befuhr gegen 07:20 Uhr die Bundesstraße 28 aus Richtung Kegelhof kommend in nördliche Richtung. Kurz vor der Einmündung auf die Landesstraße 355 überholte der Fahrzeugführer einen in gleicher Richtung fahrendes Kraftfahrzeug samt Anhänger. Zur selben Zeit kam ein beigefarbener Mercedes entgegen. Dem Fahrzeuglenker des Mercedes gelang es nur äußerst knapp einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf überholte der schwarze Audi kurz vor der Einfahrt zum Rosenhof einen weiteren Pkw und scherte knapp, unter Durchführung einer weiteren Gefahrenbremsung, hinter einem weißen Bus wieder ein. Diesen überholte der Audifahrer in der Folge ebenfalls und setzte seine Fahrt in Richtung Hohenberg fort. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

