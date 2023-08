POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim - Einbruch in Firmengebäude - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein mutmaßlicher Täter wurde am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, noch vor Ort festgenommen, nachdem er in das Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Südstadt eingedrungen war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der 39-Jährige gewaltsam über ein Fenster in das in der Kaiser-Friedrich-Straße gelegene Gebäude und durchsuchte dort den Bürobereich eines Elektrofachhandels. Im Inneren durchwühlte er das Inventar und konnte noch währenddessen von zwei Zeugen bemerkt und gestellt werden, bis die Polizei am Tatort eintraf. Nach ersten Erkenntnissen hatte er noch nichts entwendet. Bei seiner Durchsuchung wurden neben einem Mehrzweckwerkzeug ein Messer und eine Nagelschere aufgefunden.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung war unterstützend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, da nicht auszuschließen war, dass es sich um mehrere Täter handelt. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Festgenommene, der zunächst unzutreffende Angaben zu seiner Person gemacht hatte, über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt und von einer anderen Behörde bereits zur Festnahme zwecks Ausweisung ausgeschrieben worden war. Aufgrund der Gesamtumstände und der dadurch begründeten Fluchtgefahr erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim Haftbefehl gegen den 39-Jährigen.

