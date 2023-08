Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarau: Unfall mit LKW - Mann schwer verletzt - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Bereich der Sigmund-Schockert- Straße/Floßwörthstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Hier befuhr ein 64-jährige LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die Floßwörthstraße. In Höhe der Sigmund-Schockert- Straße bog der 62-Jährige mit seinem LKW nach rechts in diese ab und übersah hierbei einen 61-jährigen Radfahrer, der den dortigen dort befindlichen Fuß-/Radweg in gleiche Richtung befuhr. Dabei wurde der Radfahrer vom LKW erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik geflogen. Während am LKW kein Schaden entstand wird der Schaden am Fahrrad mit ca. 1000,- Euro beziffert. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs, der noch Gegenstand der Ermittlungen ist, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Zeitraum der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim kam es zu mittleren Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein örtlich Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell