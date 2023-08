Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B 37, Heidelberg: Frontalzusammenstoß zweier Pkw - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Eine 66-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin kam am heutigen Mittag, kurz nach 12:00 Uhr, aus noch unbekannter Ursache, in einer langgezogenen Rechtskurve auf der B37 in HD-Schlierbach, in den Gegenverkehr. Dort kollidierte jene mit einer entgegenkommenden 31-jährigen Mini-Cooper-Fahrerin, drehte sich um ihre eigene Achse und kam kurz danach zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall zunächst eingeklemmt, durch die eingesetzte Feuerwehr befreit und aufgrund schwererer Verletzungen in eine Klinik verbracht. Die Mini-Fahrerin und eine 62-jährige Mitfahrerin wurden ebenso schwer verletzt und mussten ferner weiter medizinisch behandelt werden. Zwei weitere im Mini befindliche Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide in den Verkehrsunfall verwickelte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten letztlich von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Betreffend der Rettungs-und Einsatzmaßnahmen war die Unfallstelle zunächst zeitweise voll gesperrt. Die endgültige Verkehrsfreigabe erfolgte letzten Endes gegen 15:40 Uhr. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

