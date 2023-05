Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Montag, den 01.05.2023

Goslar (ots)

Walpurgisveranstaltungen

Landkreisgebiet.

Traditionell wurden im Harz in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. die Walpurgisfeiern abgehalten. Entsprechende Veranstaltungen fanden in der Altstadt von Goslar, den Goslarer Ortsteilen Hahnenklee, Kramerswinkel und Oker, in Wolfshagen, Bad Harzburg, Altenau, Braunlage, St. Andreasberg und Hohegeiß statt.

Die traditionellen Umzüge in Altenau, Braunlage, Hahnenklee, Hohegeiß und St. Andreasberg verliefen allesamt störungsfrei

Die größten Veranstaltungen fanden in Hahnenklee mit ca. 8000 Besuchern sowie in Braunlage und auf dem Goslarer Marktplatz mit jeweils ca. 6000 Besuchern statt.

In Hahnenklee musste bereits zur Mittagszeit die Ortseinfahrt aufgrund der kompletten Auslastung der Parkmöglichkeiten gesperrt werden. Ab Hahnenklee fand die traditionelle Wanderung von Hahnenklee nach Clausthal mit überwiegend jugendlichem Publikum statt. Hieran nahmen ca. 600 Personen teil. Die Wanderung verlief anfänglich, bis auf nicht unerhebliche Verschmutzungen, unproblematisch. Mit zunehmender Dunkelheit und gestiegener Alkoholisierung kam es ab ca. 23:00 Uhr zu Störungen aus einer Gruppe von ca. 70 Personen heraus. Die Personengruppe reagierte auf die Anweisungen der Polizei, die Örtlichkeit freizuhalten, anfänglich provokant und verbal aggressiv. Außerdem kam es zu Behinderungen des Individualverkehrs auf der B 241 aus dieser Personengruppe heraus, da u.a. Verkehrssicherungseinrichtungen verschoben wurden. Erst nach Hinzuziehung weiterer Kräfte, Durchführung von Gefährdeansprachen und Aussprache von Platzverweisen entfernte sich die Gruppe in Richtung Clausthal-Zellerfeld.

Alle anderen Veranstaltungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Verkehrsunfallflucht

Innerstetalsperre.

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, überquerte eine 68jährige Fußgängerin die L515 in Richtung Talsperre. Als sie die Fahrbahn fast vollständig überquert hatte, wurde sie von einem Pkw Audi (näheres nicht bekannt ) touchiert. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachbeschädigung

Jerstedt.

Zwischen Donnerstagmittag, ca. 12:00 Uhr, und Sonntagvormittag, ca. 11:00 Uhr, wurde in der Straße "Auf dem Berge" ein blauer Pkw VW Polo mit GS-Zulassung durch unbekannt in der Art beschädigt, dass in die Lackschicht der Beifahrerseite eine Kratzspur eingebracht wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

