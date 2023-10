POL-MK: Kettenzüge und Stahlketten von LKW gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Am Montag brannten erneut Altpapiercontainer im Stadtgebiet in Lüdenscheid. Gegen 06:05 Uhr brannte zunächst ein Container im Beriech Honseler Straße/Reinerzer Ring. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Gegen 12:30 Uhr brannte dann an einem Wohnhaus an der Augustastraße ein Papiermülleimer. In der Folge breitete sich das Feuer auf danebenstehende ...

