Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeige statt Erbe

Erfurt (ots)

Statt ein Erbe zu erhalten, verlor ein Erfurter viel Geld. In den letzten Wochen hatte mit dem 67-Jährigen eine unbekannte Person per WhatsApp Kontakt aufgenommen. Nachdem Vertrauen aufgebaut war, berichtete die Person von ihrem baldigen Ableben und stellte ein Erbe von über einer halben Million Euro in Aussicht. So brachte ein vermeintlicher Notar den Erfurter dazu, knapp 17.000 Euro für Transaktionskosten und eine Dokumentengebühr auf ein italienisches Konto zu überweisen. Erst als gestern das Konto des 67-Jährigen von der Bank gesperrt wurde, flog der Schwindel auf und er erstattete Anzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell