LPI-EF: betrunkener Fahrradfahrer

Elxleben (ots) - Am 27.11.2023 parkte eine 37 Jährige ihren gelben Pkw Skoda in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:10 Uhr in der Osterlange in Elxleben. In dem Zeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Skoda und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Es werden Zeugen zum Unfall gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/574325024 entgegengenommen. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

