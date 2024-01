POL-VER: Berufsinformationsabend in Achim

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Wohnhaus+ Thedinghausen. Am Wochenende, von Freitag 16 Uhr bis Montag 16.30 Uhr, kam es in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Am Sodenstich zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räume. ...

