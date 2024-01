Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Unfall mit verletzter Person++Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen++Auf parkenden Pkw gefahren++Brand eines Carports++Unfall mit drei Pkw++Auf geparktes Fahrzeug gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Thedinghausen. Am Wochenende, von Freitag 16 Uhr bis Montag 16.30 Uhr, kam es in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Am Sodenstich zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten mehrere Kartons, Haushaltsgeräte sowie diverses Werkzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Unfall mit verletzter Person+ Oyten. Montagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Oytermühle/ An der Autobahn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW wollte von der L168 auf die Straße An der Autobahn abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 42-Jährigen, ebenfalls mit einem VW. Die Pkw stießen zusammen, der 24-Jährige verletzte sich leicht. Der VW des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

+Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen+ Kirchlinteln. Auf dem Sehlinger Weg kam es am Montag gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ersten Informationen zufolge verlor ein 63-Jähriger bei Eisglätte die Kontrolle über seinen Ford und kam von der Fahrbahn ab. Er stieß mit einem Baum zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-Jährige leicht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

+Auf parkenden Pkw gefahren+ Emtinghausen. Am Montagabend fuhr ein 28-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache gegen einen geparkten Pkw. Der 28-Jährige war mit seinem BMW auf der Bremer Straße in Richtung Riede unterwegs, als er gegen einen am Straßenrand parkenden Opel fuhr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 28-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 17.500 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand eines Carports+ Lilienthal. Am Montagnachmittag, um 17 Uhr, geriet in der Dr.-Hünerhoff-Straße ein Carport aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ersten Informationen nach bemerkte ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung und stellte beim Nachsehen eine brennende Hecke fest. Das Feuer breitete sich auf einen angrenzenden Carport aus. Er wählte den Notruf und informierte die Anwohnerin.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits auf einen geparkten Pkw unter dem Carport übergangen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern noch an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Unfall mit drei Pkw+ Ritterhude. Montagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein 36-Jähriger befuhr die Straße Am Großen Geeren in Richtung B74 und übersah den wartenden Hyundai eines 62-Jährigen. Er fuhr auf den Hyundai auf und schob diesen auf den Nissan einer 65-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die 65-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

+Auf geparktes Fahrzeug gefahren+ Schwanewede. Am Montag, gegen 12.30 Uhr, kam es im Molkereiweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 21 Jahre alter Fahrer verletzte sich leicht. Der 21-Jährige war mit seinem Seat in Richtung Neuenkirchen unterwegs und fuhr aus unbekannter Ursache auf einen geparkten Fiat am Fahrbahnrand auf. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

