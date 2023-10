Polizei Lippe

POL-LIP: Horn Bad-Meinberg. Fahrradeigentümer gesucht.

Lippe (ots)

Am 07.10.2023 wurde im Heckenweg ein Fahrrad der Marke Falter, Modell FX 200 Plus in blau/weiß von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass es aus einem Diebstahl stammen könnte. Ein Eigentümer ist bisher nicht bekannt. Wenn Sie Angaben zu dem Eigentümer machen können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

