Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schwerer Verkehrsunfall in Bad Salzuflen - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (28.10.2023) gegen 19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sylbacher Straße, Ecke Ostwestfalenstraße. Ein 72-jähriger Lagenser war mit seinem Opel Zafira unterwegs und überquerte die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Papenhauser Straße. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 32-jähriger Herforder mit seinem Audi A6 auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo. Auf der Mitte der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall erlitten alle Insassen leichte Verletzungen, alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenssumme wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei alle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell