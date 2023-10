POL-LIP: Detmold. Fahrradeigentümer gesucht.

Lippe (ots) - Unbekannte sind am Samstagnachmittag (28.10.2023) zwischen 13:30 und 18:30 Uhr in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Felix-Fechenbach-Straße eingebrochen, indem sie eine Kellerscheibe einschlugen. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 ...

