Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrgast bei Unfall zwischen Bus und Auto verletzt (27.09.2023)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin bog an der Einmündung der Hardtstraße auf die Fürstenbergstraße nach rechts ab und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Trotz Vollbremsung beider Fahrzeuge kam es zur Kollision. In Folge des starken Bremsens stürzte eine 18-jährige Insassin in dem Bus und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an Bus und Auto entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell