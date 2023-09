Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte zünden Müllcontainer an (27.09.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend einen Müllcontainer in der Schulstraße angezündet. Die Randalierer steckten den zwischen der Skateranlage und dem Sportplatz am Wegesrand stehenden Container, der mit Resten einer alten Tartanbahn gefüllt war, in Brand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die mit vier Fahrzeugen und 27 Mann ausgerückte Reichenauer Wehr löschte den brennenden Müllcontainer.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell