POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Warendorf (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol ist am Freitagmorgen (12.05.2023, 02.40 Uhr) ein 33-jähriger Autofahrer in Warendorf unterwegs gewesen.

Polizisten erhielten den Hinweis, dass ein Mann betrunken in seinem Auto fahren würde. Die Beamten stellten den beschriebenen Pkw auf der L 547 in Höhe der Zufahrt Lentrup fest - am Steuer ein 33-jähriger Mann aus Hamm.

Die freiwilligen Atemalkohol- und Drogentests waren positiv, außerdem gab er freiwillig an, in den Tagen zuvor Drogen genommen zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

