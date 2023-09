Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Pedelec-Fahrer verletzt sich bei einem Sturz (27.09.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein 73-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Sturz auf der Eschachtalstraße leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 15.15 Uhr auf der Eschachtalstraße in ortsauswärtige Richtung unterwegs, kam auf der Strecke ins Schleudern und bremste dabei sein Pedelec ab. In der Folge stürzte der 73-Jährige und zog sich Verletzungen am Arm und im Gesicht zu. Nach einer Erstbehandlung der Rettungskräfte wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

