Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Waldmössinger Straße- Polizei sucht Zeugen (27.09.2023)

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Mittwochmorgen im Einmündungsbereich der Waldmössinger Straße und der Kirchstraße passiert ist. Kurz nach 8 Uhr war eine unbekannte Fahrerin eines brauen Lieferwagens eines Paketzustelldienstes auf der Waldmössinger Straße in Richtung Waldmössingen unterwegs. An der Einmündung zur Kirchstraße bog die Frau nach links ab und streifte dabei die linke Fahrzeugseite eines Dacia Dokker eines 48-Jährigen, der verkehrsbedingt im Einmündungsbereich hielt. Ohne sich um den am Dacia entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr die Frau in Richtung Kloster davon. Die Unfallverursacherin soll dunkle Harre haben und eine Brille getragen haben. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die flüchtige Unfallverursacherin geben können, sich unter der Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell