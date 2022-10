Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit entgegenkommenden Wagen kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße / Eper Straße Unfallzeit: 17.10.2022, 05:25 Uhr

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich ein 32 Jahre alter Autofahrer sowie der 31-jährige Beifahrer eines entgegenkommenden Wagens bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Gronauer war auf der Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Enschede kommend in Richtung Ochtrup unterwegs, als der Wagen eines 18-Jährigen kreuzte. Der Enscheder wollte von der Hermann-Ehlers-Straße nach links in die Eper Straße in Richtung Bundesstraße 54 abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Sachschaden an den stark beschädigten Wagen beträgt nach erster Schätzung insgesamt rund 16.000 Euro. Den 32-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der leichtverletzte Beifahrer aus Gronau wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell