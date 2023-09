Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Wespe verursacht Blechschaden (26.09.2023)

(Bösingen, Lkr. Rottweil) (ots)

Weil ihm in seinem Auto eine Wespe ins Gesicht und in den Kragen geflogen ist, hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Villingendorf und Bösingen-Herrenzimmern einen Unfall verursacht. Das Insekt lenkte den 36-jährigen Cabrio-Fahrer ab, der dadurch zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand kam und die Schutzplanke auf Höhe der Einfahrt "Weihertal" streifte. Dabei entstand an dem Mini Cooper ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

