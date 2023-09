Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 10-jähriges Kind bei Unfall auf der Bodenseestraße schwer verletzt (27.09.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Bodenseestraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind schwer verletzt worden ist. Gegen 7.20 Uhr wartete ein 10-jähriger Junge zunächst an der Bedarfsampel. Als die Ampel auf Grün sprang rannte der Bub los über den Fußgängerüberweg. Dabei erfasst ihn ein Opel Agila einer 78-jährigen die aus Richtung Stadtmitte kommend auf der Bodenseestraße fuhr. Durch die Kollision erlitt der 10-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell