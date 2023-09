Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gerhard-Thielke-Realschule - Polizei sucht Zeugen (26./27.09.2023)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Einbruch in die Gerhard-Thielke-Realschule in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unbekannte Täter gelangten über eine Feuerleiter in das erste Obergeschoss des Schulgebäudes. Dort traten sie das Fenster eines Klassenzimmers ein und gelangten so in den Schulraum, in dem die Täter randalierten, jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendeten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier ermittelt und bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell