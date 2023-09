Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (26.09.2023)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern ist am Dienstagnachmittag einer der beiden gestürzt und verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr eine 15-Jährige auf dem Radweg in Richtung Konstanz. Auf Höhe der Claude-Dornier-Straße kam der Jugendlichen ein 48-Jähriger auf einem Rennrad entgegen. Der Mann kam dabei zu weit nach links und streifte die Umhängetasche der 15-Jährigen. In der Folge kam der Rennradfahrer zu Fall und verletzte sich, das Mädchen konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell