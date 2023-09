Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr an der Fittingstraße/Georg-fischer-Straße - ein Verletzter (26.09.2023)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr an der Fittingstraße/Georg-Fischer-Straße ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Ein 85-Jähriger fuhr mit einem Nissan in den Kreisverkehr und stieß dort mit einem vorfahrtsberechtigten VW Up eines 54 Jahre alten Mannes zusammen. Dieser erlitt Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell