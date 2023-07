Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (Dienstag, 11.07.23), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto die Wredestraße in Fahrtrichtung Heinigstraße. Beim Abbiegevorgang brachte er den von rechts kommenden Fahrradfahrer zum Sturz. Hierdurch erlitt dieser Schürfwunden an Kopf und Bein. Eine ärztliche Behandlung wurde abgelehnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell