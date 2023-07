POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Seit Mittwoch, 05.07.2023, wird der in Ludwigshafen wohnende 27-jährige Herr S. vermisst. Herr S. verließ am Mittwoch den 05.07.2023, gegen 10:00 Uhr, seine Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist vermutlich mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Bulls unterwegs. Herr S. könnte möglicherweise orientierungslos sein. Herr S. spricht lediglich bulgarisch, ...

