Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer baut Unfall auf der Deilinger Straße (27.09.2023)

Wehingen (ots)

Ein Mann hat am späten Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Deilinger Straße und Siemensstraße betrunken einen Unfall gebaut. Der 62-Jährige war gegen kurz vor 17 Uhr mit einem VW Golf auf der Siemensstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Deilinger Straße bog er nach links in diese ab und kollidierte dabei mit einem Audi A6 eines 33-Jährigen, der auf der auf der vorfahrtsberechtigten Deilinger Straße in stadtauswärtige Richtung fuhr und nach links in die Siemensstraße abbiegen wollte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 62-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,7 Promille bestätigte den Verdacht, woraufhin der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. An den beiden Autos entstand Blechschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Golf-Fahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

