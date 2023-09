Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall auf der Kreisstraße 5545 (27.09.2023)

Rottweil (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt rund 3.500 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5545 zwischen Neufra und dem Kreisverkehr Wellendingen-West passiert ist. Eine 67-Jährige fuhr mit einem Citroen C5 hinter einer 54-jährigen VW Touran-Fahrerin auf der K 5545 in Richtung Bundesstraße 14. Vor der Auffahrt auf die B14 musste die Fahrerin des VW ihren Wagen anhalten, um den Verkehr der B14 passieren zu lassen. Die 67- jährige Frau erkannte dies vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Touran. Hierbei verletzte sich die 54-Jährige leicht. Die Fahrt mit einem Rettungswagen in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Citroen schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

