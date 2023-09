POL-PDKL: Fahrerflucht

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Vandalen haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich des Brunnens in der Hauptstraße in Sippersfeld ihr Unwesen getrieben. Wie der Polizei am Freitag bekannt wurde, wurden mehrere Pflastersteine und Blumen nahe des Brunnens herausgerissen. Hierdurch entstand der Gemeinde ein Sachschaden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 ...

mehr