Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Schuppen aufgebrochen ++ Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis ++ Unter Drogen auf der A1 ++ Alkoholisiert vor Polizei geflohen ++ In den Gegenverkehr gerutscht ++ Hoher Sachschaden durch Feuer ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Schuppen aufgebrochen

Kirchlinteln/Klein Heins. In der Gemeinde Kirchlinteln trieben erneut Schuppenaufbrecher ihr Unwesen. An der Klein Heinser Straße öffneten sie in der Nacht auf Sonntag einen Schuppen gewaltsam, um dort gelagertes Werkzeug zu stehlen. Letztlich flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 bei der Polizeistation Kirchlinteln zu melden.

Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis

Ottersberg. Am Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel an der Anschlussstelle Posthausen einen 39-jährigen VW-Fahrer, der auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 0,9 Promille alkoholisiert war, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst werden musste. Ohnehin hätte der Mann nicht fahren dürfen, da sein Führerschein bereits aufgrund eines früheren Deliktes eingezogen war. Somit muss sich der Mann nicht nur wegen der Fahrt unter Alkohol, sondern auf wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unter Drogen auf der A1

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten am Sonntagabend an der Anschlussstelle Oyten einen 29-jährigen Dänen, der mit einem Pkw in Richtung Hamburg unterwegs war. Ein Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, woraufhin ein Verfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 785 Euro einbehalten wurde. Die Beamten stellten zudem den Autoschlüssel des Dänen sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Alkoholisiert vor Polizei geflohen

Verden. Beamte der Polizei Verden kontrollierten am frühen Montagmorgen kurz vor 3 Uhr einen 68-jährigen Autofahrer, der auf dem Nikolaiwall unterwegs war. Während der Kontrolle fuhr der Mann plötzlich und unvermittelt los, wodurch die beiden 26-jährigen Polizistinnen leicht verletzt wurden. Nach kurzer Verfolgungsfahrt wurde der Mann im Bereich des Eitzer Kreisverkehrs gefahrlos und ohne Kollision gestoppt. Der alkoholisierte Mann wurde aus dem Pkw geholt und auf dem Boden gefesselt, um ihn dann einer Blutentnahme zuzuführen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamtinnen sicher. Auf den 68-Jährigen kommen zudem Strafverfahren zu, unter anderem wegen der Trunkenheitsfahrt, der Straßenverkehrsgefährdung und des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

In den Gegenverkehr gerutscht

Riede. Hoher Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Thedinghauser Straße (K75). Eine 23-jährige Seat-Fahrerin befuhr die K75 in Richtung Bremer Straße, als sie in einer Kurve auf der winterglatten Straße auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit einer entgegenkommenden 22-jährigen Opel-Fahrerin kollidierte. Die 22-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den beiden Kleinwagen entstanden Totalschäden, die Gesamthöhe beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Hoher Sachschaden durch Feuer

Vollersode. Am Sonntagabend kam es gegen 20:20 Uhr an der Straße Achtern Dahl zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In einer Scheune waren Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer zerstörte die Tonnen vollständig und griff sogar auf das Gebäude über, das dadurch erheblich beschädigt wurde. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer, sodass es beim Sachschaden blieb, der ersten Schätzungen zufolge bei rund 50.000 Euro liegen dürfte. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache gehen die Beamten des Polizeikommissariats Osterholz ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus, den Brandort beschlagnahmten sie daher für mögliche weitere Untersuchungen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 46-jährigen Mann und dauern an.

