Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 06.01.2024

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Unfall mit mehreren Verletzten auf der A27++

Achim. Am Freitagabend kam es kurz hinter der Anschlussstelle Achim-Nord zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Die 44-jährige Fahrerin eines Renaults fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Volkswagen eines 65-jährigen auf, welcher durch den Zusammenstoß ins Schleudern geriet und auf der durchgehenden Fahrbahn zum Stehen kam. Zwei weitere vollbesetzte Fahrzeuge konnten zwar ausweichen, stießen im Rahmen des Ausweichmanövers jedoch zusammen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden, der Gesamtschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Insgesamt wurden bei dem Unfall acht Fahrzeuginsassen zwischen 8 und 65 Jahren leicht verletzt.

Bereich Achim:

++Verkehrsunfall in Thedinghausen mit einer leicht verletzten Person++

Thedinghausen. Am Freitagnachmittag, um 15:20 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Martfeld mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die Bremer Straße (L203) in Thedinghausen in Fahrtrichtung Ortskern. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er das Bewusstsein und geriet auf die Gegenfahrbahn, woraufhin sein 38-jähriger Beifahrer aus Syke die Handbremse betätigte. Das Fahrzeuggespann geriet sodann ins Schleudern, fuhr gegen einen Grundstückszaun und kollidierte in der Folge mit dem Gebäude eines angrenzenden Grundstücks, wo es abschließend zum Stehen kam. Die entstandenen Sachschäden am Pkw, dem Zaun und dem Gebäude können bisher nicht genau beziffert werden. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bereich Osterholz:

Keine presserelevanten Ereignisse.

