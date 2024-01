POL-VER: Hochwassertourismus beschäftigt Polizei

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +In Wohnhaus eingestiegen+ Ottersberg. Von Donnerstag, den 28.12.2023 16 Uhr, bis Dienstag 09 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Am Moorhof. Die bisher unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume. ...

