Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bilanz der Silvesternacht in Osterholz+

Landkreis Osterholz (ots)

+Bilanz der Silvesternacht in Osterholz+

Landkreis Osterholz. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zieht insgesamt eine positive Silvesterbilanz. Der Appell an die Bevölkerung, in der Hochwasserlage die Einsatzkräfte nicht noch zusätzlich zu belasten, schien von vielen befolgt worden zu sein. Es konnten in der Nacht keine Verstöße gegen das Betretungsverbot der Deiche und den dazugehörigen Anlagen festgestellt werden. Nur vereinzelt gab es Verstöße gegen das Feuerwerksverbot in der Gemeinde Lilienthal. Die Personen zeigten sich den Beamten gegenüber einsichtig und entzündeten keine weiteren Feuerwerkskörper.

Bei einem Großteil der verzeichneten Straftaten handelte es sich um Sachbeschädigungen. Darüber hinaus gab es mehrere kleinere Brände in Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk.

In der Schwaneweder Straße in Osterholz-Scharmbeck kam es gegen 23 Uhr zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Aus einer Personengruppe heraus wurde gezielt ein Streifenwagen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Als weitere Polizeikräfte hinzukamen, warfen einzelne Personen noch weitere Feuerwerkskörper in die Richtung der Einsatzkräfte. Verletzt wurde durch die Feuerwerkskörper niemand. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Reste von abgebrannten Feuerwerkskörpern sorgten in der Straße Am Käckenbaum in Ritterhude für einen Brand an einem Holzschuppen. Durch Anwohner wurde das Feuer schnell bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht.

In der Ritterhuder Straße in Osterholz mussten Beamte der Polizei eine in Brand geratene Feuerwerksbatterie löschen.

In Grasberg entsorgten unbekannte Täter in der Speckmannstraße abgebrannte Feuerwerkskörper in Abfalltonnen. Diese gerieten in Brand und beschädigten einen angrenzenden Carport. Zudem setzten unbekannte Täter in der Wörpedorfer Straße eine Hecke mit Feuerwerkskörpern in Brand und beschädigten einen Kanaldeckel.

In Osterholz-Scharmbeck, Worpswede, Schwanewede und Grasberg kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Briefkästen und Parkscheinautomaten. Diese wurden mit Feuerwerkskörpern zerstört oder beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell