POL-VER: +Bilanz der Silvesternacht in Verden+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+Bilanz der Silvesternacht in Verden+

Landkreis Verden (ots)

+Bilanz der Silvesternacht in Verden+

Landkreis Verden. Die Polizei Verden/Osterholz zieht insgesamt eine positive Bilanz aus der Silvesternacht. Der Appell an die Bevölkerung, in der Hochwasserlage die Einsatzkräfte nicht noch zusätzlich zu belasten, schien von vielen befolgt worden zu sein. Es konnten in der Nacht keine Verstöße gegen das Betretungsverbot der Deiche und den dazugehörigen Anlagen festgestellt werden.

In der Nacht kam es nur zu wenigen Straftaten und Bränden im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten.

In Kirchlinteln kam es zu einem kleinen Brand aufgrund von abgebrannten Feuerwerkskörpern. Diese wurden unter dem Carport abgestellt und setzten ein altes Sofa in Brand. Es stand geringer Sachschaden an dem Carport und der Hauswand.

In Langwedel geriet gegen 02:25 Uhr aus unbekannter Ursache in der Straße Siebenberge eine Restmülltonne in Brand. Der Brand griff auf ein angrenzendes Kaminholzlager über. Die Feuerwehr Langwedel musste ausrücken und den Brand löschen.

Des Weiteren kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Briefkästen durch Feuerwerkskörper in der Alten Hollenstraße in Langwedel und in der Straße Hoppenkamp in Verden.

Das Feuerwerksverbot in der Innenstadt zum Schutz eines Gebäudes wurde von den Bürgerinnen und Bürgern eingehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz