POL-VER: Erinnerung zum Vortrag der Polizei "Online Sicher Unterwegs" in Verden am 09.01.2024

PI Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Achim Achim - Einbruch in Einfamilienhaus: In der Zeit vom 29.12.2023 bis zum 31.12.2023 nutzen in der Zedernstraße in Achim noch unbekannte Einbrecher die Abwesenheit einer Hauseigentümerin, um über ein Fenster in deren Haus einzudringen. Nachdem von den Tätern nahezu alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht worden waren, ...

