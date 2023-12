Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 30.12.2023

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Achim

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L168 in Oyten-Bassen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Ottersberg befuhr die Fahrbahn in Richtung Oyten, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein dahinter fahrender 40-jähriger Fahrzeugführer aus Oyten übersah dies und fuhr auf den Pkw des 22-Jährigen auf, sodass es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen kam. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde bei dem 40-jährigen Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille festgestellt. Gegen den Oytener wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Oyteners wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5.000EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 29.12.2023, gegen 18:50 Uhr, beabsichtigte ein 47-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Ford in Osterholz-Scharmbeck von der Reiswerkestraße nach rechts in die Pappstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 15-jährigen E-Scooterfahrer, der auf der Pappstraße in Richtung Reiswerkestraße fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der E-Scooterfahrer leicht. Dieser wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Unfallbeteiligten konnten nach den Maßnahmen die Unfallörtlichkeit eigenständig verlassen.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 29.12.2023, gegen 19:20 Uhr, führte eine 17-jährige Fahrzeugführerin in 27711 Osterholz-Scharmbeck, in der Straße An der Hören, einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Während der Fahrt kam sie von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Hecke. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille, woraufhin ihr eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

