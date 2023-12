POL-VER: +Störung der Telefonanlage beendet+

Landkreise Verden (ots) - +Ausfall der Telefonanlage+ Verden. Die Polizei in Verden ist nach einem internen Stromausfall telefonisch derzeit nicht erreichbar. An einer Behebung des Problems wird bereits gearbeitet. Wie lange die Störung anhalten wird, ist derzeit nicht absehbar. Andere Polizeidienststellen sind weiterhin telefonisch zu erreichen. In Notfällen ist die 110 zu wählen. Rückfragen bitte an: ...

