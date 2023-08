Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Kräfte des LKA BW nehmen untergetauchten Serientäter fest

Stuttgart (ots)

Einem 37-Jährigen wird vorgeworfen, sich gemeinsam mit drei Mittätern wegen schweren Bandendiebstahls schuldig gemacht zu haben. Alle vier wurden im November 2020 auf frischer Tat verhaftet und jeweils zu Haftstrafen von zwei bis drei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Die Bande hatte sich auf das Aufbrechen von Geldautomaten - unter anderem in Sindelfingen und Nürtingen - spezialisiert. Wie das Amtsgericht Nürtingen - Schöffengericht - feststellte, war der inzwischen 37-Jährige nicht nur an der Tatausübung beteiligt, sondern unter anderem auch für die Organisation der Tatmittel verantwortlich. Nach Verbüßung einer Teilstrafe wurde der Inhaftierte in sein Heimatland Kosovo abgeschoben und die Restfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten außer Vollzug gesetzt. Im März 2022 beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Vollstreckungshaftbefehl über ein Jahr und sechs Monate, doch von dem Mann fehlte bislang jede Spur. Aufgrund seiner illegalen Wiedereinreise in das Bundesgebiet wurde diese Restfreiheitsstrafe jetzt wieder in Vollzug gesetzt.

Ermittlerinnen und Ermittler der ZEGK (siehe Hintergrundinformation) des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) gelang es, den Mann auf einer Baustelle in Lahr zu identifizieren. Am 7. August klickten die Handschellen. Die Kräfte des LKA BW stellten zudem kroatische Ausweisdokumente sicher. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei den Dokumenten um Totalfälschungen handeln könnte und diese auf falsche Namen ausgestellt sein könnten. Der 37-Jährige wurde umgehend dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Haft.

Hintergrundinformation:

Die Organisationseinheit Zentrale Ermittlungen Grenzüberschreitende Kriminalität) - kurz ZEGK des LKA BW widmet sich seit dem Jahr 2007 der täterorientierten Ermittlungen. Sie ist deliktsübergreifend im Bereich der Organisierten Kriminalität beziehungsweise der Bandenkriminalität tätig. Ein Schwerpunkt ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität.

