LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA Baden-Württemberg: Ermittlungen führen zu weiterer Festnahme nach Schüssen in Plochingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 2. und 6. April 2023;

In den Morgenstunden des 2. April 2023 wurden in Plochingen aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf eine Gaststätte abgegeben. Die Ermittlungen führten nun zu einem weiteren mutmaßlichen Täter. Der Tatvorwurf: versuchter Totschlag. Am 7. August 2023 vollstreckten Kräfte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und des Polizeipräsidiums Ulm den gegen den 22-Jährigen Beschuldigten erlassenen Haftbefehl. Ferner durchsuchten sie auch eine Gaststätte und beschlagnahmten ein Messer und eine Schusswaffe. Derzeit prüfen Expertinnen und Experten des LKA BW, ob es sich hierbei um eine scharfe Schusswaffe handelt. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Schusswaffe bereits im Zusammenhang mit anderen Straftaten zum Einsatz kam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Schussabgaben vom 2. April sind Gegenstand der Ermittlungen durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe regionaler Polizeipräsidien und des LKA BW. Bereits am 28. Februar 2023 wurde die Ermittlungskooperation eingerichtet, nachdem es zu mehreren Schussabgaben im Großraum Stuttgart kam. Die Ermittlungen dauern an.

