POL-OG: Offenburg, A5 - Brennender Lkw

Schuttertal (ots) - Ein noch Unbekannter machte sich in einem Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Straße "Weißmoos" an einem geparkten Pkw zu schaffen. Der Unbekannte trat zwischen 20 Uhr und 3 Uhr an einem blauen Dacia beide Außenspiegel ab, zerstörte die Antenne und hinterließ am Fahrzeugdach großflächige Eindellungen. Zeugen, welche Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, ...

