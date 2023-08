Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA BW: Erneute Festnahme mit Bezug zum Sprengkörper-Angriff auf Trauergemeinde in Altbach

Stuttgart (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 9., 12., 14., 15., 23. Juni und dem 4. Juli 2023;

Es ist bereits die 32. Inhaftierung, die einen Bezug zu den Schussabgaben im öffentlichem Raum im Großraum Stuttgart und zum Wurf eines Sprengkörpers auf dem Friedhof in Altbach hat.

Nachdem ein 23-Jähriger Mann am 9. Juni 2023 einen Sprengkörper in Richtung der Trauergemeinde warf und daraufhin flüchtete, nahmen mehrere Teilnehmende der Trauergemeinde die Verfolgung auf. Sie zerrten den 23-Jährigen aus einem Taxi und fügten diesem massive Verletzungen zu. Ihnen wird versuchter gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Bislang wurden fünf dieser Angreifer identifiziert, festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führten nun zu einem weiteren Tatverdächtigen. Der 19-Jährige Deutsche soll dem 23-Jährigen Werfer des Sprengkörpers Verletzungen zugefügt haben sowie auch die Rettungskräfte vor Ort bedroht haben.

Kräfte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen den Beschuldigten in den Morgenstunden des 9. August 2023 in Esslingen fest und durchsuchten dessen Wohnung. Hierbei stellten sie eine Schreckschusswaffe, 16 Platzpatronen und eine scharfe Patrone sicher. Noch am selben Tag trat der 19-Jährige die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen dauern an.

