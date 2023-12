Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Versuchter Einbruch++Hilfe ausgenutzt++Ladendiebinnen festgehalten+

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Versuchter Einbruch+ Achim. In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 16 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant an der Bierdener Dorfstraße im Ortsteil Bollen einzubrechen. Sie versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen und beschädigten auf unbekannte Weise eine Scheibe eines Wintergartens. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Hilfe ausgenutzt+ Holste. Am Donnerstag kam es um 21:20 Uhr im Bereich Oldendorf zu einem Raub auf einen 22-Jährigen.

Ersten Informationen zufolge war der 22-Jährige mit seinem Pkw auf der Oldendorfer Landstraße unterwegs. An einer Einmündung zu einem Feldweg wurde er von einer weiblichen Person angesprochen und angehalten. Diese bat ihn um Hilfe bei ihrem Pkw. Dieser habe einen technischen Defekt. Während er ihr half, kam ein männlicher Täter zu ihnen hinzu. Dieser zeigte ihm eine Waffe im Hosenbund und forderte Geld von ihm. Nachdem er ihnen Bargeld gegeben hatte, entfernten sich die beiden Täter zusammen mit dem Pkw.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Pkw und die beiden Täter auch schon vorher in dem Bereich gesehen haben. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Golf, neueres Modell, mit auffälligen Xenon-Scheinwerfern. Die Frau war ca. 40 Jahre alt, 160 m groß und hatte graue Haare. Der Mann war ebenfalls ca. 40 Jahre alt und zwischen 1,90 m bis 2 m groß.

Zeugen, die ein verdächtigtes Fahrzeug oder die Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Ladendiebinnen festgehalten+ Ritterhude. Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Ortsteil Osterhagen-Ihlpohl in einem Geschäft in der Straße An der Ihle zu einem Diebstahl. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ersten Informationen nach entwendeten zwei Frauen im Alter von 22 und 38 Jahren in einem Geschäft unterschiedliches Spielzeug. Beim Verlassen des Geschäfts lösten sie den akustischen Alarm aus. Mehrere Personen hinderten die beiden Frauen an der Flucht bis die Polizei eintraf. Dabei verletzten sich eine 52-Jährige und eine 29-Jährige leicht. Eine Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell