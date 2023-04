Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 13-Jährigen

Heidelberg/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Dienstag, den 18.04.2023, 14:30 Uhr wird die 13-jährige Louise M. vermisst. Die Vermisste suchte nach Schulschluss nicht, wie gewohnt, ihre Wohnanschrift in Leimen auf. Am Nachmittag schrieb die 13-Jährige über ihr Handy eine Nachricht und teilte ihren Angehörigen mit, dass sie eine Auszeit bräuchte. Louise M. ist in Begleitung einer ebenfalls 13 Jahre alten Freundin Tilda G., welche seither ebenfalls vermisst wird. Auch sie begab sich am 18.04.2023 nach Schulschluss nicht zu einem vereinbarten Termin nach Handschuhsheim. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Kinder gemeinsam unterwegs sind.

Die 13-Jährigen werden wie folgt beschrieben:

Louise M.: - schlanke Statur, ca. 50 kg schwer und 176 cm groß, europäisches Erscheinungsbild - mittellange, braune Haare / Mittelscheitel - leicht bubenhaftes Erscheinungsbild - Bekleidung: schwarze Daunenjacke, möglicherweise trägt sie eine Brille

Tilda G.: - schlanke Statur, ca. 50 kg schwer und ca. 162cm -165 cm groß, europäisches Erscheinungsbild - Schulterlange, braune Haare - Bekleidung: graue oder beige Jacke

Die Überprüfung aller bekannter Hinwendungsorte im Heidelberger Stadtgebiet führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten, weshalb die Polizei nun mit Bildern nach den Vermissten sucht. Diese können unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-leimen-vermisstenfahndung/

Da eine Eigengefährdung beider Kinder nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen gebeten sich mit Hinweisen schnellstmöglich bei dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer: 0621 / 174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell