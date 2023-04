Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vereinsheim aufgebrochen und Gegenstände beschädigt - Zeugenaufruf

Eppelheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, verschafften sich drei bis vier bislang unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Vereinsheim in der Hermann-Wittmann-Straße. Danach begaben sie sich in das Vereinshaus und beschädigten diverse Einrichtungsgegenstände. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Personengruppe von dem Vereinsheim entfernt. Durch einen Zeugen konnte ein Jugendlicher kurz verfolgt werden, der auf einem E-Scooter von der verlängerten Kirchheimer Straße in Richtung Lerchenweg flüchtete und da aus den Augen verloren wurde.

Der Jugendliche war ca. 16-18 Jahre alt, hatte eine hagere Statur, dunkle Haare, trug einen weißen Kapuzenpulli, und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe, oder zu den Tathandlungen geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg Süd, unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell