Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In leerstehendes Haus eingebrochen++Graben überquert+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In leerstehendes Haus eingebrochen+ Achim. Im Zeitraum von Samstag 18 Uhr bis Montag 17 Uhr kam es in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Fritz-Harries-Straße zu einem Einbruch. Nachbarn bemerkten den Einbruch und informierten die Polizei. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie verließen das Haus wieder über den Einstiegsweg. Ob sie etwas Entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Graben überquert+ Thedinghausen. Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Dibberser Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Der 20-Jährige war mit seinem Ford auf der L203 in Richtung Dibbersen unterwegs. In einer Kurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Graben und kam nach mehreren Metern auf einem Feld zum Stehen. Ein Abschlepper musste den Pkw von dem Feld holen. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell