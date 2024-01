Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnhaus eingestiegen++Einbruch in Wohnhaus++Unfall mit Radfahrerin++Kradfahrer leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnhaus eingestiegen+ Ottersberg. Von Donnerstag, den 28.12.2023 16 Uhr, bis Dienstag 09 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Am Moorhof. Die bisher unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume. Über das Einstiegsfenster verließen sie das Haus wieder und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Ottersberg. In der Zeit von Montag 15.30 Uhr bis Dienstag 16 Uhr kam es im Poßacker im Ortsteil Posthausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück und öffneten gewaltsam ein Fenster im Obergeschoss. Dafür nutzten sie die darunterliegende Terrassenüberdachung. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Sie verließen das Haus über eine Terrassentür und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeuge. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Unfall mit Radfahrerin+ Achim. Dienstagmorgen ereignete sich an der Verdener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Fahrerin eines VW und einer 53-jährigen Radfahrerin. Die 53-Jährige verletzte sich leicht. Die 24-Jährige beabsichtigte von einem Parkplatz auf die L156 fahren und übersah die kreuzende Fahrradfahrerin. Sie stieß mit ihrem VW gegen die 53-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

+Kradfahrer leicht verletzt+ Achim. Auf der A27 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Sebaldsbrück kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr hinter einem Opel eines 29-jährigen Fahrers. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 17-Jährige auf den Pkw auf und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

