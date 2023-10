Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an drei PKW in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 02.10 auf den 03.10.2023 kam es in der Neubrandenburger Oststadt zu Sachbeschädigungen an parkenden PKW, an welchen hierdurch ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 600EUR entstand.

Gegen 00:52 Uhr am 03.10.2023 teilte eine aufmerksame Anwohnerin eine auffällige Person an Fahrzeugen im Juri-Gagarin-Ring mit. Durch die umgehend eingesetzten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten im direkten Nahbereich insgesamt drei durch "Reifenstechen" beschädigte Autos festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Haben eventuell weitere potentielle Zeugen Beobachtungen gemacht oder können sachdienliche Hinweise zum Geschehen im Juri-Gagarin-Ring geben?

Hinweise werden beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell